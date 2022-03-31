Батлер: «Майами» выглядит как команда чемпионского уровня
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер уверен, что команде по силам выиграть титул в НБА в нынешнем сезоне.
«У меня есть ощущение, что мы собрали этот состав для победы в чемпионате. Это действительно выглядит как команда чемпионского уровня. Да, конечно, временами мы допускаем промашки, но осталось ещё несколько дней и пара матчей, чтобы во всём этом разобраться. Когда мы включаемся, защищаемся, реализуем броски, делимся мячом, нас действительно трудно победить», — цитирует Джимми Батлера в своих социальных сетях журналист Брендан Тобин.
После 76 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 «Майами» с показателями 48-28 продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции.
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