Батлер: «Майами» выглядит как команда чемпионского уровня

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер уверен, что команде по силам выиграть титул в НБА в нынешнем сезоне.



«У меня есть ощущение, что мы собрали этот состав для победы в чемпионате. Это действительно выглядит как команда чемпионского уровня. Да, конечно, временами мы допускаем промашки, но осталось ещё несколько дней и пара матчей, чтобы во всём этом разобраться. Когда мы включаемся, защищаемся, реализуем броски, делимся мячом, нас действительно трудно победить», — цитирует Джимми Батлера в своих социальных сетях журналист Брендан Тобин.



После 76 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 «Майами» с показателями 48-28 продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции.