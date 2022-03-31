Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко рассказал об одной из основных задач Единой лиги ВТБ

Кущенко рассказал об одной из основных задач Единой лиги ВТБ
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что основной задачей лиги является организация международных соревнований с высоким уровнем баскетбола.

«Интересно было послушать, как другие федерации, другие лиги реагируют на происходящее. Сейчас практически у любой лиги и спортивной федерации идёт антикризисное управление в ручном режиме.

Обсуждалась организация соревнований, что очень важно, именно с международной повесткой, а это – одна из задач Единой лиги ВТБ. Организация международных соревнований со странами, которые играют в баскетбол на высоком уровне – также одна из задач, и в этом плане очень интересно и важно послушать опыт других лиг», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.

Напомним, ранее из турнира вышли «Калев» и «Зелёна-Гура».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022