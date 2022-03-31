Кущенко рассказал об одной из основных задач Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что основной задачей лиги является организация международных соревнований с высоким уровнем баскетбола.



«Интересно было послушать, как другие федерации, другие лиги реагируют на происходящее. Сейчас практически у любой лиги и спортивной федерации идёт антикризисное управление в ручном режиме.



Обсуждалась организация соревнований, что очень важно, именно с международной повесткой, а это – одна из задач Единой лиги ВТБ. Организация международных соревнований со странами, которые играют в баскетбол на высоком уровне – также одна из задач, и в этом плане очень интересно и важно послушать опыт других лиг», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.

Напомним, ранее из турнира вышли «Калев» и «Зелёна-Гура».