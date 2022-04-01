Баркли: Уилл Смит был на сто процентов неправ

Легенда НБА Чарльз Баркли высказался о скандале с участием актёров Уилла Смита и Криса Рока, произошедшем на церемонии вручения наград «Оскар-2022».



«Я обожаю Криса Рока. Я обожаю Уилла Смита. Уилл был на сто процентов неправ, и это не обсуждается. Меня четыре или пять раз арестовывали за то, что я кого-то бил, и я был неправ. Это нормально признать, что ты неправ. Это чрезмерная реакция. Часть нашей работы состоит в том, чтобы выслушивать оскорбления и глупости. Но в то время мне было 25-26 лет, я был идиотом, потому что слишком остро реагировал. Сейчас мне почти 60, и то, что я делал в 25-26 лет, мне позволительно.



Это наша работа. Если твой обидчик не переходил на личности, ты должен подставить другую щёку. 90 процентов фанатов замечательные. 10 процентов — просто придурки, которые завидуют и злятся на тебя, потому что ты успешен. Но ты должен подставить другую щёку», — рассказал Баркли в эфире подкаста Дэна Патрика.



Напомним, Уилл Смит оскорбился шуткой Криса Рока о его жене. Рок назвал женщину «солдатом Джейн», намекнув на обритую голову Джады Пинкетт-Смит, которая напомнила ему о героине из фильма 90-х годов. Однако Джада страдает от алопеции, из-за чего ей и пришлось обрить голову.



Уилл Смит после этой шутки поднялся на сцену и сильно ударил Рока ладонью по лицу. После чего Смит выкрикнул: «Не упоминай имя моей жены своим чёртовым ртом!»



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