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«Анадолу Эфес» обыграл «Альбу» в Евролиге

«Анадолу Эфес» обыграл «Альбу» в Евролиге
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Закончился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» встречался с немецкой «Альбой». Встреча прошла на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и завершилась со счётом 87:77 (16:24, 20:15, 26:18, 25:20) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 28 очков. Лучшую результативность в составе немецкого клуба продемонстрировал Оскар Да Силва, на счету которого 20 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет дома с немецкой «Баварией». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Альба» в тот же день дома сыграет с «Панатинаикосом». Начало — в 21:00 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
01 апреля 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 77
Альба
Берлин, Германия
Анадолу Эфес: Ларкин - 28, Брайант - 14, Морман - 13, Данстон - 9, Пляйсс - 8, Симон - 7, Андерсон - 4, Синглтон - 4, Гази, Петрушев, Сайбир, Тунджер
Альба: Да Силва - 20, Ло - 15, Тиман - 11, Делов - 8, Смит - 8, Маттиссек - 6, Зусман - 4, Шнайдер - 3, Кумадже - 2, Никич, Олинде
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