«Анадолу Эфес» обыграл «Альбу» в Евролиге

Закончился матч 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором турецкий «Анадолу Эфес» встречался с немецкой «Альбой». Встреча прошла на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле и завершилась со счётом 87:77 (16:24, 20:15, 26:18, 25:20) в пользу хозяев паркета.
Самым результативным в составе победителей стал Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 28 очков. Лучшую результативность в составе немецкого клуба продемонстрировал Оскар Да Силва, на счету которого 20 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес» сыграет дома с немецкой «Баварией». Встреча состоится 6 апреля и начнётся в 20:30 мск. «Альба» в тот же день дома сыграет с «Панатинаикосом». Начало — в 21:00 мск.
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