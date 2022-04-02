«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, уступив дома «Нью-Орлеану»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111, вследствие чего хозяева продлили свою серию поражений до пяти игр кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 38 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться его одноклубнику – форварду Энтони Дэвису (23 очка, 12 подборов и 6 передач).

Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внесли защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 7 подборов и 4 передачи, и автор дабл-дабла Йонас Валанчюнас – 17 очков, 12 подборов и 6 передач.

В других матчах «Сан-Антонио Спёрс» нанёс шестое поражение кряду «Портленд Трэйл Блэйзерс» (130:111), а «Денвер Наггетс» дома уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (130:136), несмотря на дабл-дабл Николы Йокича из 38 очков, 19 подборов и 8 передач.