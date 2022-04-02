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«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, уступив дома «Нью-Орлеану»

«Лейкерс» потерпели пятое поражение кряду, уступив дома «Нью-Орлеану»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111, вследствие чего хозяева продлили свою серию поражений до пяти игр кряду.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 38 очков, 8 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться его одноклубнику – форварду Энтони Дэвису (23 очка, 12 подборов и 6 передач).

Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внесли защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 7 подборов и 4 передачи, и автор дабл-дабла Йонас Валанчюнас – 17 очков, 12 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Дэвис - 23, Монк - 13, Уэстбрук - 12, Брэдли - 10, Ховард - 6, Джонсон - 4, Огастин - 3, Габриэль - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Нанн, Ривз, Хортон-Такер, Эллингтон, Энтони
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Ингрэм - 29, Валанчюнас - 17, Джонс - 12, Маршалл - 7, Хэйс - 6, Грэм - 5, Нэнс - 4, Альварадо - 2, Кларк, Льюис, Мёрфи, Снелл, Темпл, Уильямсон, Харпер, Эрнангомес

В других матчах «Сан-Антонио Спёрс» нанёс шестое поражение кряду «Портленд Трэйл Блэйзерс» (130:111), а «Денвер Наггетс» дома уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (130:136), несмотря на дабл-дабл Николы Йокича из 38 очков, 19 подборов и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
130 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Джонсон - 21, Коллинс - 15, Примо - 13, Пёлтль - 13, Ричардсон - 12, Уокер - 12, Ландейл - 10, Джонс - 9, Бэйтс-Диоп - 3, Stewart Jr., Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Мюррей, Уискэмп
Портленд Трэйл Блэйзерс: Джонсон - 21, Williams - 16, Браун - 13, Ойбанкс - 13, Данн - 12, Маклемор - 12, Перри - 11, Блевинс - 10, Лозада - 3, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт, Хьюз, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
130 : 136
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Гордон - 24, Моррис - 23, Хиланд - 14, Грин - 12, Бартон - 8, Грин - 8, Казинс - 3, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Рид, Форбс, Ховард, Чанчар
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Расселл - 24, Эдвардс - 18, Принс - 16, Бисли - 15, Беверли - 9, Маклафлин - 9, Рид - 9, Вандербилт - 4, Больмаро, Лейман, Макдэниелс, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
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