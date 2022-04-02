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Фрэнк Вогель оценил шансы «Лейкерс» побороться с «Сан-Антонио» за 10-е место

Фрэнк Вогель оценил шансы «Лейкерс» побороться с «Сан-Антонио» за 10-е место
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался о положении команды за 5 матчей до завершения регулярного чемпионата НБА.

«Теперь догнать «Нью-Орлеан» будет сложно, учитывая их преимущество над нами по дополнительным показателям. Но всё-таки у нас есть достаточно времени, чтобы одержать победы как можно в большем количестве матчей и в итоге побороться с «Сан-Антонио», — приводит слова Вогеля ESPN US.

В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Сан-Антонио Спёрс» на 10-й позиции (32 победы в 77 встречах), «Нью-Орлеан» — на девятой (34 победы в 77 встречах).

Ранее поражение в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» прокомментировал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

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