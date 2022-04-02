Леброн — о поражении в матче с «Пеликанс»: мы должны были побеждать в обязательном порядке

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».



«Общая картина такова, что мы должны были побеждать в обязательном порядке. Мы не справились с поставленной задачей», — приводит слова Джеймса ESPN US.



Напомним, «Лейкерс» уступили «Пеликанс» со счётом 111:114. Леброн стал самым результативным игроком матча. На его счету 38 очков, 8 подборов и 4 передачи. Самый значимый вклад в победу «Пеликанс» внёс защитник Си Джей Макколлум – 32 очка, 7 подборов и 4 передачи.



В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Нью-Орлеан» идёт на девятой позиции (34 победы в 77 встречах).

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