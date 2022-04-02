Уэстбрук — о болельщиках: не обращаю внимания на эту толпу
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал о своём отношении к болельщикам на домашнем стадионе команды. Журналист спросил у Уэстбрука, что чувствует игрок, когда настроение болельщиков на арене меняется по ходу матча.
«Я не обращаю внимания на эту толпу», — цитирует Расселла Уэстбрука HoopsHype.
В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес» занимает 11-е место (31 победа в 77 матчах), «Сан-Антонио Спёрс» на 10-й позиции (32 победы в 77 встречах), «Нью-Орлеан» — на девятой (34 победы в 77 встречах).
Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.
Ранее Уэстбрук вышел на 32-е место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру.
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