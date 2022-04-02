Джулиус Рэндл может пропустить остаток сезона НБА

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает The Athletic со ссылкой на слова главного тренера команды Тома Тибодо.



Рэндл продолжает восстанавливаться после повреждения сухожилия четырёхглавой мышцы бедра.



«Нью-Йорк» потерял шансы на выход в плей-ин НБА и не будет участвовать в сезоне после завершения регулярного чемпионата.



По итогам минувшего сезона Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В 71 матче регулярного чемпионата Джулиус в среднем набирал 24 очка, совершал 10 подборов и отдавал 6 передач.



В нынешнем сезоне на счету Рэндла 72 матча в регулярном чемпионате, в которых он в среднем набирал 20,1 очка, совершал 10,0 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.