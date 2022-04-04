Захаров рассказал о планах «Зенита» на игру с «Локомотивом-Кубань»

Защитник «Зенита» Денис Захаров высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ, которая состоится сегодня в 20:00 мск.

«Локо» играет в быстрый, агрессивный баскетбол. Есть два ярко выраженных лидера – Макколлум и Мотли, будем стараться как можно больше их сдерживать. Плюс к этому у них вся команда – бросающая и бегущая. Мы подготовились и разобрали, готовы показать свой лучший баскетбол. У них есть молодые и перспективные ребята, которые также могут взять на себя ответственность. Джайлен – агрессивный игрок, может взять игру на себя, будем стараться закрыть его. Больше будем думать о своей защите и своём нападении. Будем надеяться, что порадуем болельщиков своей игрой и победой. Будем рады всех видеть на матче, ждём всех. Поддерживайте и болейте! Наши козыри – организованность, чёткое выполнение указаний тренера. Не считаю, что кто-то думает или ждёт игру для мщения. Каждая команда каждую игру играет на победу, поэтому они тоже будут стараться показать свой лучший баскетбол. Мы тоже будем стараться, и думаю, что победа будет на нашей стороне», — приводит слова Захарова официальный сайт клуба.