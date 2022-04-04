Майк Джеймс признан MVP Евролиги в марте
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Защитник «Монако» Майк Джеймс признан самым ценным игроком по итогам марта в Евролиге. Для американца это уже третья награда MVP в карьере. Ранее он получал её в составе «Милана» (в 2019-м) и в составе ЦСКА (в 2020-м).
В этом месяце «Монако» провёл пять встреч в Евролиге, четыре из которых сумел завершить в свою пользу, гарантировав таким образом себе место в плей-офф. Показатель эффективности Джеймса в марте составил 23,6 балла, что является лучшим результатом в Евролиге.
Средние показатели Джеймса в марте – 19,8 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи за игру. Американец реализовал 54,8% двухочковых, 43,3% трёхочковых и 89,7% с линии.
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