Президент УНИКСа: покинувшие клуб легионеры обязаны вернуть все деньги, полученные здесь

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал о ситуации с легионерами в клубе.



«Вы же видите, какое сейчас отношение к России. Ушли из УНИКСа американцы Джаррелл Брэнтли, Джон Браун, Лоренцо Браун. И вот Джон Браун обратился к нам с просьбой выдать ему открепительное письмо, позволяющее ему перейти в другую команду. Мы отказались это делать, поскольку он покинул наш клуб с нарушением условий контракта. А ФИБА-Европа дала Джону Брауну соответствующее открепительное письмо без нашего разрешения, теперь он будет играть в Австралии. Мы намерены подать в суд на это решение. Джон Браун, как и остальные покинувшие нас легионеры, обязан вернуть УНИКСу все деньги, полученные в нашем клубе.



Но, и это главное. Мы никому из этих иностранцев ничего не должны. И хотим вернуть в команду одного из легионеров. Надеюсь, получится», — приводит слова Богачёва «Татар-Информ».

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