Виталий Носов: то, что происходит сейчас по отношению к России, — за гранью добра и зла

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Виталий Носов прокомментировал акцию «Жальгириса» в поддержку Украины перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».



«То, что происходит сейчас по отношению к России, — за гранью добра и зла. Никто не хочет слышать наши аргументы.



Мы всю жизнь играли с «Жальгирисом» в баскетбол. Я сто раз приезжал в Литву, а они к нам. Получались жёсткие отличные матчи, но при этом они являлись прекрасными спортсменами.



А во времена СССР никакого разделения вообще не существовало. Мы все были одним народом. Помню, как в 1984-м, когда мне было 16 лет, с удивлением узнал, что Арвидас Сабонис, оказывается, литовец. Мы все жили в одной стране и являлись советскими людьми», — приводит слова Носова «RT на русском».



Напомним, до начала игры баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».