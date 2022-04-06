В «Монако» приняли решение по поводу Саши Обрадовича
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Стало известно, что главный тренер «Монако» Саша Обрадович продолжит руководить клубом в следующем сезоне. Об этом сообщил его агент Мишко Разнатович в своих социальных сетях.
«После большого успеха в этом году и попадания в плей-офф Евролиги Саша Обрадович останется главным тренером «Монако» в сезоне-2022-2023!» — написал Разнатович.
Напомним, сербский специалист возглавил монегаскский клуб в декабре 2021 года. До этого он уже возглавлял «Монако» в сезоне-2019/2020. Последним местом работы тренера была сербская «Црвена Звезда», из которой он был отправлен в отставку после 11 поражений в 16 матчах прошлого сезона Евролиги.
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