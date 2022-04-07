«Оставлю это любителям теории заговора». Ирвинг высказался о непопадании в топ-75 НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу своего непопадания в топ-75 игроков НБА всех времён.

«Оставлю этот вопрос любителям теории заговора. Думаю, я был в списке — но, похоже, меня там нет. Так что, может быть, я просто подожду 10 или 20 лет. Надеюсь, к тому времени у меня за плечами будет несколько чемпионских титулов», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

В последнем матче «Бруклин» победил Хьюстон Рокетс со счётом 118:105. Ирвинг стал самым результативным игроком в составе «Бруклина». На его счету 42 очка. Андре Драммонд заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов). Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кевин Портер, у которого 36 очков. Алперен Шенгюн сделал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).