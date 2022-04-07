Вогель объяснил провал «Лейкерс» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель высказался по поводу игры команды в нынешнем сезоне.
Напомним, «озёрники» потеряли все шансы выйти в плей-офф.
«В этом году нашей команде не удалось выработать правильные защитные привычки. Вы тренируете их на ежедневной основе и заставляете быть ответственными. Но в этом году команде пришлось многое преодолеть.
Характер того, как сочетаются наши атакующие элементы, не позволял нам играть с защитными схемами, которые я обычно люблю иметь, чтобы обеспечить нам правильный тип оборонительной игры. Мы не побеждали, когда играли в высоком темпе с Рассом, ещё одной звездой и остальными нашими ролевыми игроками. Вне зависимости от того, был ли это Расс и Дэвис без Леброна или это был Расс и Леброн без Дэвиса, мы просто не выигрывали в таких ситуациях», — приводит слова Вогеля Fadeaway World.
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