Адебайо назвал игрока, против которого сложнее всего защищаться в НБА

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал о том, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант является игроком, против которого сложнее всего защищаться.
«В лиге очень много крутых игроков, против которых сложно обороняться. Но самый крутой из них — Кевин Дюрант. С его ростом он творит невероятные вещи. Он опасен на любом участке площадки», — приводит слова Адебайо Fadeaway World.
Напомним, сегодня ночью завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 110:98.
Значительный вклад в успех гостей внёс Кевин Дюрант, который набрал 32 очка, 10 подборов и 11 передач. У «Нью-Йорка» выделился Алек Бёркс – 24 очка. Джерико Симс заработал дабл-дабл (10 очков и 13 подборов).
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