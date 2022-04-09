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36 очков Дюранта помогли «Бруклину» одолеть «Кливленд»

36 очков Дюранта помогли «Бруклину» одолеть «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 118:107.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Кевин Дюрант, который набрал 36 очков. Брюс Браун заработал дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У «Кливленда» выделился Дариус Гарлэнд – 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Дюрант - 36, Браун - 18, Ирвинг - 18, Драммонд - 15, Карри - 12, Миллз - 8, Эдвардс - 7, Клэкстон - 4, Горан Драгич, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 31, Маркканен - 17, Мобли - 17, ЛеВерт - 16, Лав - 10, Осман - 9, Окоро - 3, Браун - 2, Стивенс - 2, Аллен, Гудвин, Дэвис, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд

В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.

Самым результативным игроком у «Майами» стал Эдрис Адебайо, набравший 24 очка. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 35 очков. Клинт Капела заработал дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 20, Лоури - 16, Хироу - 15, Винсент - 11, Мартин - 8, Робинсон - 8, Страс - 8, Дедмон - 3, Smart, Моррис, Мюлдер, Оладипо, Такер, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Янг - 35, Богданович - 25, Капела - 17, Хаертер - 15, Галлинари - 7, Оконгву - 6, Райт - 2, Хантер - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс

Также «Чикаго Буллз» уступил «Шарлотт Хорнетс» (117:133).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 133
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Уайт - 19, Дерозан - 17, Досунму - 16, Уильямс - 15, Томпсон - 7, Браун - 6, Вучевич - 6, Грин - 4, Джонс - 4, Hill, Болл, Брэдли, Карузо, Кук, Симонович, Томас
Шарлотт Хорнетс: Болл - 24, Бриджес - 20, Убре - 18, Розир - 15, Харрелл - 14, Макдэниелс - 13, Мартин - 11, Пламли - 8, Вашингтон - 7, Томас - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд

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