36 очков Дюранта помогли «Бруклину» одолеть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 118:107.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Кевин Дюрант, который набрал 36 очков. Брюс Браун заработал дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У «Кливленда» выделился Дариус Гарлэнд – 31 очко.

В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.



Самым результативным игроком у «Майами» стал Эдрис Адебайо, набравший 24 очка. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 35 очков. Клинт Капела заработал дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).

Также «Чикаго Буллз» уступил «Шарлотт Хорнетс» (117:133).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».