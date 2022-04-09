36 очков Дюранта помогли «Бруклину» одолеть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 118:107.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Кевин Дюрант, который набрал 36 очков. Брюс Браун заработал дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У «Кливленда» выделился Дариус Гарлэнд – 31 очко.
В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.
Самым результативным игроком у «Майами» стал Эдрис Адебайо, набравший 24 очка. Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 35 очков. Клинт Капела заработал дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).
Также «Чикаго Буллз» уступил «Шарлотт Хорнетс» (117:133).
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