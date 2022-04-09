Хэкетт: после четырёх лет в ЦСКА было некрасиво уходить вот так

Итальянский разыгрывающий Дэниэл Хэкетт прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.



«Я до последнего надеялся, что наш сезон сможет продолжиться. Но всё изменилось, когда решение Евролиги стало официальным. Иностранные игроки, которые были моими партнёрами по команде, уезжали один за другим. Я уходил последним, но эти перемены были неизбежны. После четырёх лет в клубе было некрасиво уходить вот так», — приводит слова Хэкетта Gazzetta dello Sport.



Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги Дэниэл набирал 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за матч. В составе ЦСКА Хэкетт дважды подряд признавался самым ценным игроком тура Евролиги. Ранее за всё время выступления в турнире у Дэниэла этого сделать не получалось.

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