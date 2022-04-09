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Дэвис: работаю каждое лето, чтобы быть готовым провести 82 встречи в сезоне

Дэвис: работаю каждое лето, чтобы быть готовым провести 82 встречи в сезоне
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал мнение о том, что ему стоит изменить подход к своим тренировкам.

«По правде говоря, мои тренировки были на высочайшем уровне. Я не могу контролировать ситуации, в которых я наступаю кому-то на ногу или когда кто-то падает мне на ногу. Я был в форме и не совершил никаких ошибок.

Врачи сказали, что я смог избежать серьёзных последствий именно благодаря тренировкам в межсезонье. Люди могут говорить разное, но я делаю хорошую работу каждое лето, чтобы быть готовым провести 82 встречи в сезоне», — приводит слова Дэвиса ESPN.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.

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