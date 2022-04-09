Дэвис: работаю каждое лето, чтобы быть готовым провести 82 встречи в сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал мнение о том, что ему стоит изменить подход к своим тренировкам.
«По правде говоря, мои тренировки были на высочайшем уровне. Я не могу контролировать ситуации, в которых я наступаю кому-то на ногу или когда кто-то падает мне на ногу. Я был в форме и не совершил никаких ошибок.
Врачи сказали, что я смог избежать серьёзных последствий именно благодаря тренировкам в межсезонье. Люди могут говорить разное, но я делаю хорошую работу каждое лето, чтобы быть готовым провести 82 встречи в сезоне», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
- 9 апреля 2022
-
21:43
-
21:03
-
20:01
-
18:58
-
17:57
-
15:34
-
14:34
-
13:34
-
12:37
-
11:53
-
11:48
-
10:14
-
09:47
-
08:37
-
08:12
-
05:33
-
04:56
-
04:00
-
02:25
-
00:27
-
00:07
- 8 апреля 2022
-
22:54
-
21:57
-
20:47
-
19:07
-
18:02
-
16:54
-
15:41
-
15:04
-
14:16
-
13:34
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35