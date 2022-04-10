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Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА-2021/2022

Эмбиид стал лучшим бомбардиром НБА-2021/2022
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил награду лучшему бомбардиру НБА в сезоне-2021/2022. Его показатели за 68 игр регулярного чемпионата составили 30,6 очка, 11,7 подбора и 4,2 передачи.

Второе место занял лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который набирал 29,9 очка в среднем за встречу.

Напомним, вчера, 9 апреля, «Филадельфия» принимала на своей площадке «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 133:120.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл из 22 очков и 14 передач на свой счёт записал Джеймс Харден.

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