Стив Нэш высказался о возможном дебюте Симмонса в плей-офф

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мнением по поводу возможного участия разыгрывающего команды Бена Симмонса в плей-офф нынешнего сезона НБА.
«Суть в том, что мы пополнили нашу команду талантливым игроком, поэтому мы очень рады ему. Он подходит и помогает во многих отношениях. Нам нужна помощь, поэтому мы будем рады, если нам удастся подключить его к плей-офф в момент, когда он ещё не сыграл ни одного матча за команду. Будет интересно поработать с тем, чтобы наладить взаимопонимание между партнёрами в такой ситуации», — приводит слова Нэша ESPN.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
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