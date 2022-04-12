Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Нэш высказался о возможном дебюте Симмонса в плей-офф

Стив Нэш высказался о возможном дебюте Симмонса в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш поделился мнением по поводу возможного участия разыгрывающего команды Бена Симмонса в плей-офф нынешнего сезона НБА.

«Суть в том, что мы пополнили нашу команду талантливым игроком, поэтому мы очень рады ему. Он подходит и помогает во многих отношениях. Нам нужна помощь, поэтому мы будем рады, если нам удастся подключить его к плей-офф в момент, когда он ещё не сыграл ни одного матча за команду. Будет интересно поработать с тем, чтобы наладить взаимопонимание между партнёрами в такой ситуации», — приводит слова Нэша ESPN.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022