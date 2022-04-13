Тайрон Лю прокомментировал вылет «Клипперс» в матче плей-ин

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался по поводу поражения «Миннесоты Тимбервулвз» (104:109) в матче плей-ин.

«Они начали играть намного лучше после того, как Таунс получил травму. Они агрессивно защищались и в целом использовали гораздо больше разных приёмов. Я думаю, что мы просто неправильно играли», — приводит слова Тайрона Лю ESPN.

Значительный вклад в победу «Тимбервулвз» внесли лёгкий форвард Энтони Эдвардс (30 очков, 5 подборов и 2 передачи) и разыгрывающий Д'Анджело Расселл (29 очков, 5 подборов и передач). У «Клипперс» защитник Пол Джордж записал в свой актив 34 очка, 7 подборов и 5 передач.

Благодаря этой победе «Миннесота» вышла в плей-офф НБА. Следующим соперником «Тимбервулвс» станет «Мемфис Гриззлиз».



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