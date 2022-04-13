Хезонья: я не получал в НБА уважения, которого заслуживал. Не хочу туда возвращаться

Форвард УНИКСа Марио Хезонья высказался по поводу Национальной баскетбольной лиги, где он выступал с 2015 по 2020 год.
«Есть очень много вещей, которые мне там не нравятся. Нет желания возвращаться в НБА, я много чего там видел. Отдельно нужно сказать о Летней лиге в НБА, где начинается подготовка к сезону, там совершенно другой уровень, это что-то невероятное. Поэтому я каждое лето возвращаюсь в Америку и готовлюсь к сезону именно там, с классными игроками, повторюсь, это совсем другой уровень. Но если мы говорим о том, вернусь я в НБА или нет, то всякое может случиться, однако я не собираюсь туда возвращаться. Я там не получал так много уважения на площадке, которого заслуживал. Кроме того, на мой взгляд, баскетбол в НБА, скорее, шоу, нежели игра», — приводит слова Хезоньи «Татар-информ».
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