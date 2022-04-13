«Убирайтесь домой». Беверли эмоционально обратился к «Клипперс», за который выступал ранее

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли после победы команды в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Клипперс» (109:104) рассказал, что он сказал своим бывшим партнёрам.

«Я сказал, чтобы они убирались домой. До Лос-Анджелеса долго лететь, убирайтесь домой», — сказал Беверли на пресс-конференции.

Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

Значительный вклад в победу «Тимбервулвз» внесли лёгкий форвард Энтони Эдвардс (30 очков, 5 подборов и 2 передачи) и разыгрывающий Д'Анджело Расселл (29 очков, 5 подборов и передач). У «Клипперс» защитник Пол Джордж записал в свой актив 34 очка, 7 подборов и 5 передач.



Благодаря этой победе «Миннесота» вышла в плей-офф НБА. Следующим соперником «Тимбервулвз» станет «Мемфис Гриззлиз».