«Убирайтесь домой». Беверли эмоционально обратился к «Клипперс», за который выступал ранее
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли после победы команды в матче плей-ин с «Лос-Анджелес Клипперс» (109:104) рассказал, что он сказал своим бывшим партнёрам.
«Я сказал, чтобы они убирались домой. До Лос-Анджелеса долго лететь, убирайтесь домой», — сказал Беверли на пресс-конференции.
Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.
Значительный вклад в победу «Тимбервулвз» внесли лёгкий форвард Энтони Эдвардс (30 очков, 5 подборов и 2 передачи) и разыгрывающий Д'Анджело Расселл (29 очков, 5 подборов и передач). У «Клипперс» защитник Пол Джордж записал в свой актив 34 очка, 7 подборов и 5 передач.
Благодаря этой победе «Миннесота» вышла в плей-офф НБА. Следующим соперником «Тимбервулвз» станет «Мемфис Гриззлиз».
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