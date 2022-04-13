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«Парма» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Парма» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» на своей площадке принимала пермскую «Парму». Счёт встречи — 82:65 в пользу пермской команды.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Евгений Воронов, набравший 19 очков. Артём Забелин оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Антонио Кэмпбелл.

«Астана» потерпела 15-е поражение в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Парма» с девятью победами и восемью поражениями идёт на пятой позиции.

«Астана» в следующем матче дома сразится с «Енисеем», встреча состоится 17 апреля. «Парма» в этот же день дома сыграет с «Нижним Новгородом».

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 апреля 2022, среда. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
65 : 82
Парма
Пермь, Россия
Астана: Кэмпбелл - 15, Тихоненко - 14, Балашов - 10, Щербак - 7, Спенсер - 6, Бажин - 4, Мурзагалиев - 4, Марчук - 3, Гаврилов - 2, Айткали, Литвиненко, Пан
Парма: Воронов - 19, Лиходей - 16, Забелин - 10, Коновалов - 9, Платунов - 8, Перевалов - 6, Шейко - 5, Куров - 4, Разумов - 3, Одиноков - 2, Жмако
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