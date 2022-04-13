«Парма» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» на своей площадке принимала пермскую «Парму». Счёт встречи — 82:65 в пользу пермской команды.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Евгений Воронов, набравший 19 очков. Артём Забелин оформил дабл-дабл из 10 очков и 11 подборов. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Антонио Кэмпбелл.
«Астана» потерпела 15-е поражение в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Парма» с девятью победами и восемью поражениями идёт на пятой позиции.
«Астана» в следующем матче дома сразится с «Енисеем», встреча состоится 17 апреля. «Парма» в этот же день дома сыграет с «Нижним Новгородом».
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