Си Джей Макколлум прокомментировал победу «Нью-Орлеана» в матче плей-ин с «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум дал комментарий по поводу победы его команды в матче плей-ин с «Сан-Антонио Спёрс» (113:103).
Макколлум стал главным героем встречи, записав на свой счёт 32 очка, 6 подборов и 7 передач. Его партнёр по команде, литовский центровой Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 22 очков, 14 подборов и 3 передач.
«Я просто старался быть собранным и агрессивным с самого начала игры. В плей-офф много нюансов, много игры на импульсе, много игры на встречных курсах. Нужно быть стабильным и психологически собранным, чтобы выдержать этот уровень хаоса. В нашем будущем будет много побед», — приводит слова Макколлума ESPN.
«Нью-Орлеан Пеликанс» стал участником заключительного раунда плей-ин НБА, где поборется за выход в плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».
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