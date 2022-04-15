Кайри Ирвинг: мы ничего не ждём от Бена Симмонса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что он не ждёт участия Бена Симмонса в серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».



«Мы ничего не ждём от Бена Симмонса. Я не иду домой со словами «Бен будет играть в четвёртом матче». Не знаю, откуда берутся эти слухи. Я не жду от Бена ничего, кроме восстановления. Если он будет готов играть, то отлично», — приводит слова Кайри Ирвинга репортёр Кристиан Уинфилд.



«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.