Коновалов объяснил поражение «Автодора» в матче с «Локомотивом-Кубань»

Исполняющий обязанности главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (83:106).
«Поздравляю соперника с победой. Игра им удалась, особенно паре Мотли – Макколлум. Была установка их сдержать, но не всё получилось. Тем не менее хочу сказать слова благодарности своим ребятам, они старались. Да, ошибались, это свойственно молодости, но их старания скоро перейдут в качество.
Только в борьбе с соперниками такого высокого уровня талант перерастает в мастерство. Нам предстоит подготовка к серии с УНИКСом. Для нашей команды это будет невероятный опыт», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.
«Автодор» потерпел девятое поражение в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 11 победами и семью поражениями идёт на четвёртой позиции.
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