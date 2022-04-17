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Гомельский оценил перспективы российских тренеров в случае ухода иностранных специалистов

Гомельский оценил перспективы российских тренеров в случае ухода иностранных специалистов
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о востребованности российских тренеров в следующем сезоне Единой лиги ВТБ в случае ухода иностранных наставников.

«Базаревич без работы не останется. Если Урал войдёт в Единую лигу ВТБ, то Пашутин вряд ли будет стремиться к перемене места. Не знаю, доволен ли Василий Карасёв своей работой с женской командой, но получается у него качественно. Так что его дальнейшая карьера будет зависеть от предложений, которые он наверняка получит. Базаревичу, как мне кажется, интереснее работать за рубежом, чем в России. Но это только моё предположение», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский поделился мыслями о возможном лишении ЦСКА лицензии А.

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