Гомельский отреагировал на новость о том, что Евролига намерена лишить ЦСКА лицензии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о возможном лишении ЦСКА лицензии А. Ранее сообщалось, что такие попытки предпринимает руководство Евролиги.

«Реально ли лишение Евролигой у ЦСКА лицензии А? Вполне реально. А о последствиях невозможно сегодня рассуждать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.



Ранее Гомельский высказался о подписании контракта ЦСКА с Евгением Колесниковым.