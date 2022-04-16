Гомельский отреагировал на новость о том, что Евролига намерена лишить ЦСКА лицензии

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о возможном лишении ЦСКА лицензии А. Ранее сообщалось, что такие попытки предпринимает руководство Евролиги.
«Реально ли лишение Евролигой у ЦСКА лицензии А? Вполне реально. А о последствиях невозможно сегодня рассуждать», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.
Ранее Гомельский высказался о подписании контракта ЦСКА с Евгением Колесниковым.
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