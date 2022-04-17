Стали известны все пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, по результатам которого первое место в турнирной таблице занял московский ЦСКА (17 побед, 3 поражения). Второе место у «Зенита» из Санкт-Петербурга (16 побед, 4 поражения). Третье место занял казанский УНИКС (16 побед, 4 поражения).

Напомним, изначально в розыгрыше принимали участие 12 команд, однако позже «Калев» и «Зелёна-Гура» приняли решение не продолжать выступление.

Всего в плей-офф принимают участие восемь команд, которые были разбиты на 4 пары:



ЦСКА (1) – «Нижний Новгород» (8).

«Локомотив-Кубань» (4) – «Парма-Парибет» (5).

УНИКС (3) – «Автодор» (6).

«Зенит» (2) – «Енисей» (7).



Первые матчи четвертьфинальных серий состоятся 22-23 апреля.