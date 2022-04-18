«Бостон» вырвал победу у «Бруклина» благодаря баззер-битеру Джейсона Тейтума

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся первый матч 1/8 финала Восточной конференции серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась со счётом 115:114 в пользу хозяев.
Команды провели равную первую половину и на большой перерыв ушли со счётом 57:57. В третьей четверти хозяева обеспечили себе преимущество в 11 очков, однако в заключительной двенадцатиминутке «Бруклин» сумел сначала сравнять счёт, а затем и вовсе выйти вперёд. Исход встречи же решил Джейсон Тейтум, который заработал два очка под финальную сирену, тем самым принеся первую победу в серии своей команде.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 39 очков. У «Бостона» отличился всё тот же Тейтум — 31 очко.
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