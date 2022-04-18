Дюрант — о защите «Бостона»: они проделали хорошую работу
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант похвалил игру в обороне «Бостон Селтикс» после первого матча серии, которая завершилась минимальной победой «кельтов» (115:114).
«Они проделали хорошую работу, заставляя меня смещаться раз за разом и искать свободные зоны. Я просто должен быть более фундаментальным в своих действиях, чувствую, что некоторые броски, которые я совершил в этой игре, были не подготовлены. Я играл чересчур быстро. Мне просто нужно замедлиться и играть в свою игру, но они проделали хорошую работу», — сказал Дюрант на пресс-конференции после матча.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, который записал на свой счёт 39 очков. У «Бостона» отличился Джейсон Тейтум — 31 очко.
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