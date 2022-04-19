«Филадельфия» во втором матче плей-офф снова обыграла «Торонто»

Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:97.
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 31 очко и на его счету 11 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков. Дабл-дабл на счету у Паскаля Сиакама (20 очков и 10 подборов).
Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 2:0. Следующий матч между командами состоится 21 апреля.
Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.
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