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«Филадельфия» во втором матче плей-офф снова обыграла «Торонто»

«Филадельфия» во втором матче плей-офф снова обыграла «Торонто»
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Завершился второй матч плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 112:97.

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, который набрал 31 очко и на его счету 11 подборов. Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Торонто» стал О Джи Ануноби, который записал в свой актив 26 очков. Дабл-дабл на счету у Паскаля Сиакама (20 очков и 10 подборов).

Таким образом, «Филадельфия» укрепила позиции в серии плей-офф НБА – 2:0. Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. «Торонто», в свою очередь, финишировал на пятом месте на Востоке.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
19 апреля 2022, вторник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Макси - 23, Харрис - 20, Харден - 14, Грин - 11, Ньянг - 5, Тибулл - 5, Милтон - 3, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
Торонто Рэпторс: Ануноби - 26, Ванвлит - 20, Сиакам - 20, Буше - 17, Ачиува - 7, Берч - 5, Янг - 2, Барнс, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ватанабэ, Михайлюк, Трент-мл., Флинн
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