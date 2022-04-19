«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Милан» в первом матче 1/4 финала Евролиги
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Завершился первый матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Милан» и «Анадолу Эфес». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось со счётом 64:48 (11:16, 18:10, 17:8, 18:14) в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев площадки отметился форвард Николо Мелли. В его активе 10 очков.
Следующий матч серии состоится также в Милане. Встреча запланирована на 21 апреля и начнётся в 21:30 по московскому времени.
Напомним, сегодня, 19 апреля, состоится ещё один четвертьфинальный матч Евролиги. В 22:00 мск встретятся «Барселона» и «Бавария».
Евролига. 1/4 финала. 1-й матч
19 апреля 2022, вторник. 20:00 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
48 : 64
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Мелли - 10, Бентил - 9, Дэниелс - 8, Холл - 8, Шилдс - 8, Родригес - 2, Хайнс - 2, Дилэйни - 1, Kell, Альвити, Бальдассо, Билига, Грант, Датоме, Митоглу, Риччи, Тарчевски
Анадолу Эфес: Ларкин - 16, Мицич - 16, Данстон - 9, Синглтон - 7, Пляйсс - 5, Андерсон - 4, Брайант - 3, Морман - 3, Бьёбуа - 1, Балбай, Гази, Гювен, Петрушев, Сайбир, Симон, Тунджер
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