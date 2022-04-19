«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Милан» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Завершился первый матч 1/4 финала Евролиги, в ходе которого встречались «Милан» и «Анадолу Эфес». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось со счётом 64:48 (11:16, 18:10, 17:8, 18:14) в пользу турецкой команды.



Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 24 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев площадки отметился форвард Николо Мелли. В его активе 10 очков.



Следующий матч серии состоится также в Милане. Встреча запланирована на 21 апреля и начнётся в 21:30 по московскому времени.



Напомним, сегодня, 19 апреля, состоится ещё один четвертьфинальный матч Евролиги. В 22:00 мск встретятся «Барселона» и «Бавария».