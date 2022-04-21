«Бостон» увеличил преимущество в серии с «Бруклином»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:107, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 2-0.



Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс защитник Джейлен Браун, набравший 22 очка и совершивший 4 подбора и 5 передач, а форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 19 очков, 6 подборов и 10 передач. Наиболее результативным у «Бруклина» стал форвард Кевин Дюрант – 27 очков, 4 подбора и 5 передач.



Третий матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи – 2:30 мск.



Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).