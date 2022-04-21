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«Бостон» увеличил преимущество в серии с «Бруклином»

«Бостон» увеличил преимущество в серии с «Бруклином»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:107, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 2-0.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс защитник Джейлен Браун, набравший 22 очка и совершивший 4 подбора и 5 передач, а форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 19 очков, 6 подборов и 10 передач. Наиболее результативным у «Бруклина» стал форвард Кевин Дюрант – 27 очков, 4 подбора и 5 передач.

Третий матч серии пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» в воскресенье, 24 апреля. Начало встречи – 2:30 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 22, Тейтум - 19, Уильямс - 17, Хорфорд - 16, Тайс - 15, Смарт - 12, Притчард - 10, Уайт - 3, Ryan, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Томас, Уильямс, Фиттс, Хозер
Бруклин Нетс: Дюрант - 27, Браун - 23, Горан Драгич - 18, Карри - 16, Ирвинг - 10, Драммонд - 5, Миллз - 5, Клэкстон - 3, Гриффин, Дюк, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
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