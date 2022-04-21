Кущенко высказался по поводу решающих матчей Единой молодёжной лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу «Финала восьми» Единой молодёжной лиги.
«Московский баскетбол за последнее время сделал качественный рывок в плане организации всей системы. Она стала давать результаты. Она стала заставлять обращать на себя внимание. Именно поэтому проведение «Финала восьми» мы решили отдать в этом году клубу МБА.
Организация «Финала восьми» в Москве по-настоящему топовая. Все вопросы решаются очень быстро. «Зенит» в прошлом году также проводил турнир на высочайшем уровне. И задача Лиги ВТБ следовать выбранному слогану — «будущее здесь». Будущее действительно в молодёжке. Поэтому мы так старательно поднимаем и уровень турнира, а также уровень его организации. Здесь почти всё как у больших команд. Финальный матч вообще покажут на федеральном канале! Да, ситуация немного помогла, но ведь и посмотреть есть на что», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.
21 апреля состоятся решающие матчи «Финала восьми». В матче за чемпионский титул встретятся «ЦСКА-Юниор» и «Зенит-М». Расписание третьего дня турнира:
11:30 Матч за 7-е место «ПАРМА-М» — УНИКС-2
14:00 Матч за 5-е место «Руна-2» — «Локомотив-Кубань-2-ЦОП»
16:30 Матч за 3-е место МБА-2 — «Химки-2»
19:00 Финал «Зенит-М» — «ЦСКА-Юниор»
- 21 апреля 2022
-
13:29
-
12:50
-
11:39
-
10:31
-
09:37
-
09:06
-
08:11
-
07:30
-
05:54
-
04:49
-
00:15
- 20 апреля 2022
-
22:48
-
22:24
-
21:09
-
19:43
-
18:50
-
17:54
-
15:48
-
14:25
-
13:29
-
12:18
-
11:18
-
10:40
-
10:05
-
09:02
-
08:53
-
06:41
-
06:18
-
05:58
-
05:37
- 19 апреля 2022
-
23:57
-
22:22
-
21:54
-
21:09
-
19:56