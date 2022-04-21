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Кущенко высказался по поводу решающих матчей Единой молодёжной лиги

Кущенко высказался по поводу решающих матчей Единой молодёжной лиги
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался по поводу «Финала восьми» Единой молодёжной лиги.

«Московский баскетбол за последнее время сделал качественный рывок в плане организации всей системы. Она стала давать результаты. Она стала заставлять обращать на себя внимание. Именно поэтому проведение «Финала восьми» мы решили отдать в этом году клубу МБА.

Организация «Финала восьми» в Москве по-настоящему топовая. Все вопросы решаются очень быстро. «Зенит» в прошлом году также проводил турнир на высочайшем уровне. И задача Лиги ВТБ следовать выбранному слогану — «будущее здесь». Будущее действительно в молодёжке. Поэтому мы так старательно поднимаем и уровень турнира, а также уровень его организации. Здесь почти всё как у больших команд. Финальный матч вообще покажут на федеральном канале! Да, ситуация немного помогла, но ведь и посмотреть есть на что», — приводит слова Кущенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.

21 апреля состоятся решающие матчи «Финала восьми». В матче за чемпионский титул встретятся «ЦСКА-Юниор» и «Зенит-М». Расписание третьего дня турнира:

11:30 Матч за 7-е место «ПАРМА-М» — УНИКС-2
14:00 Матч за 5-е место «Руна-2» — «Локомотив-Кубань-2-ЦОП»
16:30 Матч за 3-е место МБА-2 — «Химки-2»
19:00 Финал «Зенит-М» — «ЦСКА-Юниор»

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