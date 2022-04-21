Дрэймонд Грин назвал «отвратительной» систему голосования за награды НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал действующую систему голосования за награды в Национальной баскетбольной ассоциации. По словам Грина, награды распределяются голосованием СМИ, что он считает неправильным.



«Посмотрите на голосование за символические сборные сезона, посмотрите на голосование за лучшего защищающегося игрока, самого прогрессирующего игрока, MVP. По сути, это голосование средств массовой информации, а я считаю это абсолютно отвратительным. Стоит понимать, что это люди, у которых могут быть личные проблемы с игроками, потому что такое случается», — приводит слова Дрэймонда Грина Bleacher Report.



Ранее главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил мнение о том, что Дрэймонд Грин соответствует уровню игрока Зала славы.

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