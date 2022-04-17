Стив Керр: Дрэймонд Грин — игрок уровня Зала славы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы в матче с «Денвер Наггетс» выразил мнение о том, что игрок его команды Дрэймонд Грин соответствует уровню игрока Зала славы.
«Дрэймонд Грин – игрок уровня Зала славы. Двукратный олимпийский чемпион. Я не знаю, сколько раз он попадал на Матч звёзд, очень много. Он был лучшим защищающимся игроком года. Он один из лучших игроков лиги, и сегодня он это доказал.
Что делает его великим, так это его соревновательный дух. Очевидно, что он невероятно умён и он умелый распасовщик. Он никогда не станет одним из лучших атакующих игроков в лиге, но таких бойцов и таких умных игроков, как он, я больше не видел. Это идеальная комбинация качеств для плей-офф. Если вам нужен умный и жёсткий игрок, то это Дрэймонд», – сказал Керр на пресс-конференции после матча.
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