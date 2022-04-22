«Зенит-М» стал чемпионом Единой молодёжной Лиги ВТБ, обыграв «ЦСКА-Юниор» в овертайме

В «Баскет-Холле» состоялся «Финал восьми» Единой молодёжной Лиги ВТБ. В решающем матче сезона в овертайме «Зенит-М» оказался сильнее «ЦСКА-Юниор». Счёт встречи — 71:68 ((14:14, 9:14, 14:18, 23:14, 11:8). Этот чемпионский титул для команды из Санкт-Петербурга стал первым.



Самым полезным игроком «Финала восьми» признали Андрея Топтунова. Защитник «Зенита-М» стал самым результативным игроком своего клуба в решающем матче, записав на свой счёт 14 очков. В среднем Топтунов на этом турнире набирал 9,7 очка, отдавал 6,7 передачи и совершал 2,3 подбора.



Обладателями бронзовых медалей стали баскетболисты «Химок-2», праздновавших победу в матче с клубом МБА-2 — 57:55.



В символическую пятёрку «Финала восьми» попали Филипп Гафуров из «ЦСКА-Юниор», Егор Рыжов, представляющий «Зенит-М», игрок МБА-2 Кирилл Есипов, Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань-2-ЦОП») и Дмитрий Кадошников («Химки-2»).