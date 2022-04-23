«Финикс» обыграл «Ньо-Орлеан» и повёл в серии 2-1

В Ньо-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111.

Самыми результативными игроками «Финикс» стали Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 результативных передач, а также Деандре Эйтон, на счету которого 28 очков и 17 подборов. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший семь подборов и две результативные передачи.

Таким образом, «Финикс» повёл в серии 2-1.

Следующий матч между командами пройдёт в Ньо-Орлеане в ночь на понедельник, 25 апреля. Начало – в 4:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».