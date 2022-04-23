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«Финикс» обыграл «Ньо-Орлеан» и повёл в серии 2-1

«Финикс» обыграл «Ньо-Орлеан» и повёл в серии 2-1
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В Ньо-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся третий матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:111.

Самыми результативными игроками «Финикс» стали Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 14 результативных передач, а также Деандре Эйтон, на счету которого 28 очков и 17 подборов. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал американский защитник Брэндон Ингрэм, набравший 34 очка, сделавший семь подборов и две результативные передачи.

Таким образом, «Финикс» повёл в серии 2-1.

Следующий матч между командами пройдёт в Ньо-Орлеане в ночь на понедельник, 25 апреля. Начало – в 4:30 мск.

Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
23 апреля 2022, суббота. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
111 : 114
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 34, Макколлум - 30, Грэм - 12, Джонс - 12, Альварадо - 9, Валанчюнас - 6, Хэйс - 4, Маршалл - 2, Нэнс - 2, Льюис, Мёрфи, Снелл, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Финикс Санз: Пол - 28, Эйтон - 28, Бриджес - 17, Макги - 15, Краудер - 10, Джонсон - 8, Шамет - 5, Пэйн - 3, Бийомбо, Букер, Крэйг, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
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