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«Бостон» вновь обыграл «Бруклин» в серии плей-офф НБА

«Бостон» вновь обыграл «Бруклин» в серии плей-офф НБА
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 3-0.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс форвард Джейсон Тейтум, у которого на счету 39 очков, пять подборов и шесть передач. Наиболее результативным у «Бруклина» стал Брюс Браун – 26 очков, восемь подборов и три передачи.

Четвёртый матч серии также пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» во вторник, 26 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
24 апреля 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Браун - 26, Дюрант - 16, Ирвинг - 16, Клэкстон - 13, Миллз - 12, Карри - 10, Гриффин - 8, Драммонд - 2, Горан Драгич, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Бостон Селтикс: Тейтум - 39, Браун - 23, Смарт - 14, Притчард - 10, Тайс - 9, Уильямс - 7, Хорфорд - 3, Уайт - 2, Уильямс - 2, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Фиттс, Хозер
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