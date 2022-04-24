«Бостон» вновь обыграл «Бруклин» в серии плей-офф НБА

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103, благодаря чему игроки «Селтикс» повели в серии – 3-0.
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс форвард Джейсон Тейтум, у которого на счету 39 очков, пять подборов и шесть передач. Наиболее результативным у «Бруклина» стал Брюс Браун – 26 очков, восемь подборов и три передачи.
Четвёртый матч серии также пройдёт в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» во вторник, 26 апреля. Начало встречи – в 2:00 мск.
Напомним, регулярный чемпионат «Бостон Селтикс» завершил третьим, а «Бруклин» — седьмым, в результате чего «Нетс» пробивались в плей-офф через плей-ин с «Кливленд Кавальерс» (115:108).
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