Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» сравнять счёт в серии с «Финиксом»
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В Ньо-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:103.
Самыми результативными игроками «Финикса» стал Деандре Эйтон, на счету которого 23 очка. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал представитель Литвы центровой Йонас Валанчюнас, набравший 26 очков, сделавший 15 подборов и четыре результативные передачи.
Таким образом, «Нью-Орлеан» сравнял в серии 2-2.
Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на среду, 27 апреля. Начало – в 5:00 мск.
Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2022, понедельник. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 103
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 30, Валанчюнас - 26, Макколлум - 18, Джонс - 13, Грэм - 8, Маршалл - 6, Нэнс - 6, Альварадо - 5, Мёрфи - 2, Хэйс - 2, Эрнангомес - 2, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон
Финикс Санз: Эйтон - 23, Макги - 14, Джонсон - 13, Краудер - 11, Бриджес - 8, Пэйн - 8, Холидей - 7, Шамет - 7, Крэйг - 6, Пол - 4, Пэйтон - 2, Бийомбо, Букер, Уэйнрайт, Шарич
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