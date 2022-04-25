Дабл-дабл Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» сравнять счёт в серии с «Финиксом»

В Ньо-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялся четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:103.



Самыми результативными игроками «Финикса» стал Деандре Эйтон, на счету которого 23 очка. Наиболее результативным в составе «Нью-Орлеана» стал представитель Литвы центровой Йонас Валанчюнас, набравший 26 очков, сделавший 15 подборов и четыре результативные передачи.



Таким образом, «Нью-Орлеан» сравнял в серии 2-2.



Следующий матч между командами пройдёт в Финиксе в ночь на среду, 27 апреля. Начало – в 5:00 мск.



Напомним, действующим чемпионом НБА является «Милуоки Бакс».