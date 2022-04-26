Стив Нэш: в следующем сезоне Бен Симмонс и Джо Харрис помогут нам

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал, что ему нравится руководить командой и он хотел бы сохранить пост наставника на следующий сезон. Нэш считает, что Бен Симмонс и Джо Харрис помогут команде из Бруклина показать лучший результат.
«Мне нравится заниматься тренерской деятельностью здесь, мне нравятся эти ребята, нравится мой персонал, у меня действительно отличная рабочая атмосфера, и я хочу продолжать в том же духе. Думаю, Бен Симмонс и Джо Харрис дадут нам хороший толчок и помогут в следующем сезоне.
По ходу сезона после потери Кевина мы упали на самое дно зоны плей-офф, 10-е место, но не сдались и подарили себе этот шанс. Мы сильно выросли за это время, но не смогли продемонстрировать это в данный момент», — приводит слова Нэша Sportskeeda.
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