Эмбиид: с первого дня говорю Хардену, что он должен быть более агрессивным на площадке

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что защитник Джеймс Харден должен играть в более агрессивной манере.
«С того дня, как он попал сюда, я говорю ему, чтобы он был более агрессивным, чтобы играл больше так, как он привык… На самом деле это не моя работа, это, вероятно, тренер должен поговорить с ним и сказать ему, чтобы он совершал больше бросков, особенно если они (соперники) собираются и дальше защищаться против меня так, как они делают это сейчас», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.
Вчера, 26 апреля, в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся пятый матч 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции, в котором «Филадельфия» принимала «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:88, благодаря которой они сократили отставание в серии – 2:3.
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