Казинс оштрафован на $ 15 тыс. за то, что пнул полотенца в болельщиков

Центровой «Денвер Наггетс» Демаркус Казинс получил штраф в $ 15 тыс. за инцидент, который произошёл во время четвёртого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз»(126:121). Баскетболист, уходя на замену, сильно ударил по полотенцам, которые полетели в болельщиках на трибунах.
За 10 минут игрового времени Казинс успел набрать 10 очков, 4 подбора и 2 передачи. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, сделал 8 подборов и 6 передач. У тихоокеанской команды больше всех баллов набрали защитники Стефен Карри (33 очка) и Клэй Томпсон, на счету которого 32 очка и 4 передачи.
Общий счёт серии — 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая встреча состоится 28 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр». Начало — в 5:00 мск.
- 27 апреля 2022
-
14:52
-
13:41
-
13:04
-
11:49
-
10:55
-
09:51
-
08:59
-
08:38
-
08:01
-
05:29
-
04:57
-
00:30
- 26 апреля 2022
-
23:15
-
22:15
-
21:50
-
20:37
-
19:22
-
18:28
-
17:32
-
16:34
-
15:32
-
14:45
-
13:31
-
12:39
-
11:51
-
10:51
-
09:29
-
08:04
-
07:25
-
05:24
-
04:36
-
02:27
-
00:22
- 25 апреля 2022
-
23:02
-
22:58