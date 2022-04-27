Казинс оштрафован на $ 15 тыс. за то, что пнул полотенца в болельщиков

Центровой «Денвер Наггетс» Демаркус Казинс получил штраф в $ 15 тыс. за инцидент, который произошёл во время четвёртого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз»(126:121). Баскетболист, уходя на замену, сильно ударил по полотенцам, которые полетели в болельщиках на трибунах.

За 10 минут игрового времени Казинс успел набрать 10 очков, 4 подбора и 2 передачи. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, сделал 8 подборов и 6 передач. У тихоокеанской команды больше всех баллов набрали защитники Стефен Карри (33 очка) и Клэй Томпсон, на счету которого 32 очка и 4 передачи.



Общий счёт серии — 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Следующая встреча состоится 28 апреля в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр». Начало — в 5:00 мск.