Итудис: ЦСКА сражался в каждом матче с «Нижним Новгородом», это было полезно для нас

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выход в полуфинал плей-офф Единой Лиги ВТБ. «Армейцы» одержали победу в третьем матче серии 1/4 финала с «Нижним Новгородом» со счётом 88:75. Москвичи завершили серию в трёх матчах.



«Поздравляю игроков с победой. Мы закончили серию 3-0, но дело не только в этом. Дело в борьбе — мы сражались в каждом матче, и «Нижний» тоже заслуживает поздравлений, поскольку они боролись. Это было полезно для нас, мы старались вырасти как команда, особенно на фоне случившейся перестройки. Исход этой встречи решила наша защита во второй половине, во время которой мы пропустили всего 30 очков. Действовали лучше, умнее и заслужили победу», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.