ЦСКА в третий раз обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 88:75, счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», они вышли в полуфинал.



Первая десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом хозяев паркета. Но уже к большому перерыву ЦСКА оторвался на семь очков. Третья четверть получилась равной, но в заключительной десятиминутке преимущество москвичей уже не оспаривалось.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который принёс ЦСКА 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 18 очков набрал Антон Астапкович.

ЦСКА стал второй командой, которая вышла в полуфинал турнира. Ранее путёвку в следующую стадию завоевал «Локомотив-Кубань», обыгравший «Парму» (счёт в серии — 3-0).