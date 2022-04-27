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ЦСКА в третий раз обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

ЦСКА в третий раз обыграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
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В Нижнем Новгороде завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 88:75, счёт в серии стал 3-0 в пользу «армейцев», они вышли в полуфинал.

Первая десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом хозяев паркета. Но уже к большому перерыву ЦСКА оторвался на семь очков. Третья четверть получилась равной, но в заключительной десятиминутке преимущество москвичей уже не оспаривалось.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который принёс ЦСКА 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 18 очков набрал Антон Астапкович.

ЦСКА стал второй командой, которая вышла в полуфинал турнира. Ранее путёвку в следующую стадию завоевал «Локомотив-Кубань», обыгравший «Парму» (счёт в серии — 3-0).

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
27 апреля 2022, среда. 20:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
75 : 88
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 18, Торопов - 14, Чадов - 14, Бабурин - 10, М. Кулагин - 8, Антипов - 6, Платонов - 5, Алексеев, Карданахишвили, Стребков, Хвостов
ЦСКА: Швед - 20, Уэйр - 17, Клайберн - 14, Милутинов - 13, Курбанов - 10, Ухов - 6, Антонов - 5, Йеребко - 3, Ивлев, Лопатин, Фримен, Хоменко
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