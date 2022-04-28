Фридзон — о третьей игре с «Енисеем»: от нас будет зависеть больше, чем от них

Атакующий защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от третьей игры серии с «Енисеем», которая состоится сегодня, 28 апреля, и начнётся в 16:00 мск.
«Изменения в планах на игру после второй встречи будут, но я, естественно, не буду о них рассказывать. Наверное, всё будет зависеть именно от нас, от нашего настроя на игру, потому что нельзя расслабляться. Вторая игра показала, что мы расслабились — а есть такое баскетбольное правило, что если ты расслабляешься, то тебя наказывают. Мы должны подойти к игре так же серьёзно, как к первой встрече. От нас будет зависеть больше, чем от них.
Чем интересен плей-офф? Надо выигрывать не только тогда, когда идёт бросок. Надо выигрывать умением, желанием, стремлением. Не бывает, чтобы бросок шёл в каждом матче, иначе ты был бы чемпионом заранее. Если не идёт бросок, то надо выходить и играть, показывать тот баскетбол, в который мы умеем играть», — приводит слова Фридзона официальный сайт клуба.
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